Des offres en Dordogne dans différents secteurs d'activité

Deux offres dans l'alimentation pour un supermarché de Ribérac, un proposition d'apprentissage pour un salon de coiffure du buisson de Cadouin et une offre pour un poseur de poêle pour la Dordogne.

Des offres dans différents secteurs d'activité vous sont proposées, lune d'entre elles peut vous intéresser !

➡ Employé Rayon - Ribérac - CDI

Le centre Leclerc de Ribérac recherche un employé de rayon en CDI, pour son rayon de charcuterie traditionnelle, crémerie et poissonnerie.

➡ Hôte de caisse - Ribérac - temps partiel - CDI

Toujours pour le Leclerc de Ribérac, l'on recherche un hôte ou hôtesse de caisse pour un temps partiel de 14h le samedi et dimanche matin. La formation est prévue lors de l'intégration.

🖊 si l'une de ces offres vous intéresse, merci de contacter par mail Sterenn Flahat : sterenn.flahat@riberac.leclerc

➡ Apprentie en alternance CAP coiffure - Le Buisson de Cadouin

Le salon de coiffure Gutierrez au Buisson de Cadouin recherche en urgence un ou une apprentie en alternance CAP en 1ère ou 2 ème année coiffure. C'est un contrat en alternance et le poste est a pourvoir immédiatement

🖊 Vous correspondez au profil ?N'hésitez pas à contacter Michel Gutierrez au 05 53 73 24 67 ou par mail à : belzebo.coiffure@gmail.com

➡ Poseur de poêle - Dordogne - CDD puis CDI

C'est une offre émanant du groupement d'employeurs 24 de la Dordogne. Pour un de leurs partenaires, le groupement recherche un poseur de poêle en CDD au début avec évolution en CDI, 39h/semaine.

Les chantiers se trouvent en Dordogne.

Vos missions : pose de poêles et de cheminées à granulés ou à bois. La formation se fait en interne et les paniers repas sont compris.

Le salaire esr défini selon votre expérience, compétences et contention collective

🖊Si cette offre vous intéresse, merci d'envoyer votre CV à : comm@gemetiers24.fr en indiquant la référence B-22

✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com