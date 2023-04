Des postes à pourvoir près de Périgueux en Dordogne dans le domaine de l'alimentation et la construction

Forum sur les métiers de l'accompagnement aux personnes en Dordogne

Agence de proximité et en ruralité, Pôle Emploi Nontron-Thiviers organise un forum autour des métiers et formations du secteur "accompagnement à la personne et action sociale et du soin le jeudi 27 avril à partir de 14h à Thiviers et Nontron.