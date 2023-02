Deux journées « portes ouvertes » sont organisées en fin de semaine à Trélissac

En Périgord Blanc, l’EREA de Trélissac , Etablissement Régional d'Enseignement Adapté organise deux journées « portes ouvertes » le vendredi 3 mars et le samedi 4 mars

Deux journées « portes ouvertes » sont organisées en cette fin de semaine par l’EREA de Trélissac , Etablissement Régional d'Enseignement Adapté

Comme chaque année, l’EREA de Trélissac , Etablissement Régional d'Enseignement Adapté, organise ses journées portes ouvertes :

- vendredi 3 mars de 9h à 16h

- samedi 4 mars de 9h à midi.

Nouveauté cette année

L'EREA organise avec la présence de tous les établissements du Grand Périgueux et du Nord Périgueux proposant des CAP, le vendredi 3 mars de 10h à 15h30.

C'est un moment fort dans l'orientation, qui permet un temps d'échange et d'écoute afin d'aider les familles dans leur démarche et de répondre à leurs interrogations et aux craintes qu'ils peuvent avoir.

Nos anciens élèves seront présents le samedi 4 mars de 9h à 12h afin de partager leur parcours avec nos visiteurs.

C'est l'occasion de présenter aux familles et aux futurs élèves, issus de classe de 3ème générales ou d'autres formations, les offres de formation de CAP proposées dans l’établissement et de découvrir l’internat éducatif. L'internat éducatif propose aux élèves éloignés des activités pédagogiques le soir, le mercredi, et des études suivies par des professeurs des écoles. C'est un moment fort dans l'orientation, qui permet un temps d'échange et d'écoute afin d'aider les familles dans leur démarche et de répondre à leurs interrogations et aux craintes qu'ils peuvent avoir.

Pour plus de renseignements veuillez contacter Marine BARROT au : 05.53.54.41.20.

EREA J.JEANNOT - 15 Rue des Glycines - BP 54 - 24751 TRÉLISSAC CEDEX