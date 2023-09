Deux offres d'emploi en Périgord Pourpre dans le domaine des livraisons et des achats

En Dordogne deux offres d'emploi sont proposées pour effectuer des livraisons et assister aux achats et analyser les mouvements de stocks

Chauffeur-livreur (H/F)

Un chauffeur-livreur est actuellement recherché à Creysse. Vous préparez vos tournées puis effectuez votre parcours de livraison, préalablement préparé à l'aide d'un véhicule utilitaire entre 15 et 20 m3. Vous travaillez de nuit, de 3h à 11h. Les livraisons sont départementales. On vous demande d’être ponctuel, organisé, et ayant le sens de l'orientation. Vous possédez le permis B obligatoirement.

Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 160MKJJ

Assistant achats (H/F)

Un assistant en achats est par ailleurs demandé sur le secteur de Bergerac. A ce titre, vous aurez pour missions de gérer, contrôler et analyser les mouvements de stocks, contrôler l'application des conditions négociées avec les fournisseurs, et mettre à jour les tableaux de bord. Vous devrez enfin assurer le suivi des plannings de réception / d'expédition, les relances des commandes en cours, et l'approvisionnement ponctuel en cas de risque de rupture de stock. Une première expérience réussie sur le même type de poste est demandée.

Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 160HKGP

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com