Deux offres d'emploi H/F en Périgord Noir pour un vendeur en papeterie et un serveur

Pôle emploi recrute deux profils H/F à Sarlat, dont urgemment un vendeur en articles de papeterie et un serveur des petits déjeuners au Domaine de Rochebois, situé à Vitrac

Vendeur en articles de papeterie (H/F)

Un vendeur en articles de papeterie est recherché de manière urgente à Sarlat. Vous accueillerez les clients du magasin et réaliserez la vente d'articles de papeterie (fournitures, beaux-arts, etc.). Vous serez chargé de la réception des livraisons ainsi que de la mise en rayon. Vous travaillerez au sein d'une équipe de plusieurs personnes, du mardi au samedi. Une formation en interne est prévue pour ce poste à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 160SDYH

Serveur des petits déjeuners (H/F)

Le Domaine de Rochebois , situé à Vitrac, à 6 km de Sarlat, propose un poste en CDI sur 39h hebdomadaires, en journée. Dans un complexe 5 étoiles, vous occuperez le poste de serveur des petits déjeuners (de 6h30 à 14h30). Vous serez en charge du service des petits déjeuners selon la charte de l'établissement et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 160QRBN

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com