Deux offres d'emploi pour la Dordogne : responsable de caisse et employé d'entretien extérieur

Deux offres d'emploi pour la Dordogne : l’entreprise Signorini Tartufi, spécialiste de la Truffe, recherche pour son musée de Sarlat un responsable caisse en CDI sur 39h hebdomadaires et à Beynac et Cazenac c'est un employé d'entretien extérieur pour locations saisonnières qui est recherché.

Responsable de caisse - Sarlat - CDI

Signorini TARTUFI , spécialiste de la Truffe, et leader en France, recherche pour son musée de Sarlat un(e) responsable caisse en CDI 39h

Avec plus de 50 boutiques en France et en Europe, vous intégrerez un groupe familial d'envergure internationale capable de vous proposer diverses opportunités professionnelles.

Vos missions quotidiennes seront variées et motivantes, pour cela il vous faudra assurer divers points :

- Superviser l'organisation et les opérations d'encaissement (billetterie, gestion des fonds de caisse, transferts de fonds, retour ou remboursement des marchandises, suivi et contrôle des flux financiers...) tout en veillant au respect des procédures métier nécessite des compétences en encadrement et animation d'équipe, des qualités relationnelles et la maîtrise des matériels, logiciels et procédures d'encaissement.

- Sens du commerce et du service client avec une aisance relationnelle

- Vous êtes sympathique, souriant(e), motivé(e) !

Votre profil

- Une expérience d'un an est indispensable sur ce poste

- Vous devrez expliquer et faire respecter les règles et procédures

- Vous devrez savoir gérer un caisse

- Vous devrez organiser le travail d'équipe et établir le planning du personnel

- Vous devrez réaliser les transactions monétaires entre le coffre et les caisses

- Savoir parler l'anglais est indispensable

- Vous saurez être à l'écoute faire preuve d'empathie, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.

Informations complémentaires :

- Vous bénéficiez également d'une mutuelle/prévoyance prise à 50%.

- Contrat de travail en CDI, 39heures/semaine

- Salaire brut : mensuel de 1996,79 Euros à 2100,00 Euros sur 12 mois, primes

Employé d'entretien - CDI - Beynac et Cazenac

La société BEYNAC BORGHESE EURL recrute un(e) employé(e) d'entretien extérieur pour ses locations saisonnières. Le lieu de travail se situe au Tral Pech et Beynac-et-Cazenac

C'est un contrat en CDI de 39h/semaine à compter de début septembre 2023

Rémunération brute mensuelle : 2180€

Les principales missions :

-Entretenir les extérieurs des maisons

-Entretenir les piscines des locations

-S'occuper des animaux

-Entretenir le matériel mis à disposition : tondeuses, tracteur tondeuse, souffleur

-Assurer l'entretien et le bon fonctionnement des vélos

-Veiller au bon entretien et au bon état du véhicule de l'entreprise

-Effectuer si nécessaire des petits travaux de maçonnerie, peinture, électricité, plomberie.

-Assurer un bon accueil au clients

