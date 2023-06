Deux offres en CDI pour la Dordogne dans le secteur de la mécanique et la pose de vérandas et pergolas.

Deux offres en CDI pour la proche banlieue de Périgueux en Dordogne dans la pose de vérandas et pergolas ainsi que dans la mécanique.

➡ Technicien poseur de verandas et pergolas pour Boulazac

L ’entreprise Tryba recherche actuellement un technicien pour la pose en équipe de vérandas et pergolas. Une première expérience est exigée pour ce poste qui vous est proposé en CDI.

🖊Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail à : philippe.bertrand@tryba.fr

➡ Mécanicien pour engins de travaux publics et de transport pour Sanilhac

L'entreprise Lagarde & Laronze, spécialisée dans le domaine des travaux publics, des travaux routiers et d'aménagements extérieurs, propose un poste, également en CDI, de mécanicien en engins de travaux publics et de transport. Vous serez principalement affecté aux ateliers de Sanilhac et Terrasson, pour assurer l’entretien courant des engins, les diagnostics et le dépannage.

Vous devrez savoir travailler en équipe, avoir le sens du service, faire preuve d'organisation et de rigueur, être patient, imaginatif et habile, apprécier les appareils de haute technologie et avoir de bonnes connaissances en hydraulique, pneumatique, électricité et électronique embarquée.

Vous serez notamment en charge de :

L'entretien courant des matériels, graissage, appoints, nettoyage

Les entretiens périodiques des engins, vidange, surveillance et remplacement pièces d’usure

La détection des pannes, diagnostic, commande des pièces

Le démontage, remontage de toutes les machines du parc

🖊Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail à : drh@ll-tp.com

✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com