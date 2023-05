En Dordogne des postes sont proposés à un travailleur social diplômé et à un technicien support centre d'appel

Différents postes à pourvoir en Dordogne

Travailleur social diplômé (H/F)or

Un Poste de travailleur social diplômé est à pourvoir immédiatement, pour un Contrat à durée déterminée de 10 mois - 35h par semaine – éventuellement reconductible. Ce poste est basé à Périgueux, avec des déplacements fréquents au domicile, sur les sites des partenaires ou via le service itinérant. Il convient d’être titulaire d’un diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, et le permis B est obligatoire.

Emploi :

Diagnostic des situations et accompagnement sur une durée déterminée :

A de locataires en difficultés à la demande de leur bailleur

A de personnes rencontrant des difficultés budgétaires (conseil et traitement de l’endettement/ surendettement)

Salaire selon convention collective 66

Candidatures avec CV et lettre de motivation manuscrite, à adresser à sbanizette@udaf24.fr et cdessalles@udaf24.fr

Technicien Support Centre d'appel - Bilingue Anglais (H/F)

A Bergerac, un CDI temps plein est proposé à un Technicien Support Centre D'appel (Bilingue Anglais) par EMBROSS AIRPORT SERVICES. Formation : Bac +2/3, formation technique. Est recherché un collaborateur dynamique et rigoureux, faisant autant preuve d’une bonne écoute et de qualités de communication. Esprit de synthèse et qualité de la rédaction sont indispensables à la bonne réalisation des missions. Etre Bilingue en Anglais avec une bonne élocution et une communication écrite sont nécessaires, ainsi que la maîtrise des techniques de centre d'appels.

Contenu des missions :

- Assistance technique des clients (téléphonique, mails), analyse et résolution de problèmes et suivi des tickets

- Rédaction des documents techniques du centre appel

- Prise en charge de la gestion des retours de marchandise des clients (RMA)

- Gestion des stocks de pièces détachées

- Diagnostique et tests des retours matériels

Conditions pratiques de la mission ou objectifs :

Le collaborateur travaillera au sein de notre équipe Support avec un encadrement et collaborera avec nos Ingénieurs de niveau 2 et Niveau 3.

Connaissances prof. :

- Connaissances des outils de communication du marché et connaissances pack office, Microsoft Windows et Linux appréciés

- Une expérience d’outils (CRM/ERP/Service Now) et de suivi d’appels serait appréciable.

- Bilingue anglais avec bonne élocution et communication écrite (orthographe) sont nécessaires, ainsi que la maîtrise des techniques de centre d'appels

Expérience : Une première expérience réussie en formation et/ou de technicien dans un Centre d’Appels (entrants) ou de support Technique.

Statut & contrat : CDI avec période d’essai 3 mois renouvelable.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Postulez directement ICI .

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com