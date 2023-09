Diverses offres en CDI proposées par le Groupement d'Employeurs Métiers 24 en Dordogne

En Dordogne, travailler avec le GE Métiers 24 c'est être au sein de petites entreprises artisanales et familiales. Le Groupement d'Employeurs Métiers 24 se fait le relais de ces offres en CDI dans la coiffure, la boulangerie, le bâtiment et la comptabilité.

Diverses offres en Dordogne dans les domaines de la comptabilité et de l'artisanat

Diverses offres vous sont proposées par le Groupement d'Employeurs Métiers 24, vous trouverez le détail ci-dessous.

➡ Coiffeur – Verteillac - CDI

Un poste en CDI est proposé à un coiffeur titulaire d'un BP. Vos missions seront de réaliser des shampoings, des coupes H/F, des dégradés américains & des barbes, des coupes enfants, des colorations, des mèches, des permanentes, etc…

➡ Boulanger - Abjat sur Bandiat - CDI

Un boulanger est recherché à Abjat-sur-Bandiat pour un poste en CDI sur 35 heures hebdomadaires. Vos missions seront de préparer de la pâtisserie, des viennoiseries ainsi que des pains.

➡ Comptable Champcevinel - CDI

Un poste pour un comptable est proposé à Champcevinel pour un CDI, 35 heures.

Vos missions seront :

- Enregistrement comptable

- Rapprochement bancaire

- Amortissements, provisions

- Inventaire

- Bilan, compte de résultat

- Enregistrement OD de fin d’exercice

- Clôture de caisse

- Calcul d’activité

- Secrétariat et facturation

➡ Plaquiste confirmé - Périgueux - CDI

A Périgueux, un CDI de 35 heures hebdomadaires est proposé à un plaquiste confirmé. Une qualification est exigée.

➡ Assistant comptable - Boulazac - CDI

Un assistant comptable se voit proposer à Boulazac un poste en CDI.

Vos missions seront :

Au téléphone : contrôler, valider et saisir les factures fournisseurs, traiter les litiges avec les

fournisseurs et les services concernés ainsi qu’être en relation avec les fournisseurs.

Au bureau : saisir les écritures de comptabilité générale, contrôler les écritures comptables et

réaliser diverses tâches administratives.

▶ L'une de ces offres vous intéresse ? ’N'hésitez pas à envoyer votre CV à comm@gemetiers24.fr ou à

c.cazenave@gemetiers24.fr.

