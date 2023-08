En Dordogne, à Mussidan, St Astier et sur le Nontronnais, cinq postes sont à pourvoir en CDI dont trois dans le domaine de la plomberie.

Offres Pôle-Emploi

➡ L’UDAF 24 recherche un technicien ou une technicienne pour effectuer des interventions sociales et familiale en CDI à Mussidan. Diplôme exigé et le salaire suivant la convention collective (réf offre 158BVDC ).

➡ L’entreprise ISOL TECHNIQUE, spécialisée dans la rénovation énergétique globale basée à St Astier recherche de TOUTE URGENCE 3 Plombiers chauffagistes. Un CAP/BEP Plomberie est nécessaire les débutants sont acceptés, tout comme les personnes qui ont créés leur entreprise et qui accepteraient un contrat indépendant.

Le salaire sera en fonction de votre expérience dans le métier (réf offre 158PMJH ).

Pour postuler

Rien de plus simple, rdv sur le site Pôle-Emploi.fr et renseignez les références des offres.

Offre du groupement employeur métier 24

On recrute un mécanicien automobile H/F sur le Nontronnais, en CDI. Le salaire sera selon l'expérience, les compétences et la convention collective. Vos missions : entretien des véhicules (distribution, vidange, pneu, embrayage), vérification du système de freinage, système de distribution diagnostics

Pour postuler

🖊 Rien de plus simple, il vous faudra contacter le Groupement Employeurs 24 par courriel à comm@gemetiers24.fr

