En Dordogne, à Nontron et Neuvic, on recrute en CDD et CDI

A Nontron et à Neuvic on recherche en CDD et en CDI

➡ La régie Assainissement de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais recherche de toute urgence un assistant ou une assistante de gestion. C'est un poste en CDD pour remplacer une personne en arrêt maladie. Vos missions : gérer l'accueil téléphonique de la structure, la rédaction de documents administratifs et de comptabilités.

🖊 Pour postuler rien de plus simple, il vous suffi d'envoyer votre candidature par courriel à contact@perigord-nontronnais.fr

➡ Ricochets recherche un encadrant technique et responsable d'atelier de couture H/F à Neuvic-sur-l'isle, en CDI 35h sur 4 jours. Vous avez l’esprit créatif et un très bon niveau en couture ; avec une expérience professionnelle réussie de 3 ans dans un atelier de couture, au cours de laquelle vous avez managé une équipe, géré la production et assuré la relation avec les clients. Vous avez idéalement déjà travaillé avec un public éloigné de l’emploi et connaissez le secteur de l’insertion par l’activité économique. Vous êtes sensible aux valeurs de Ricochets d’entraide et de solidarité. A l’aise au niveau relationnel, vous avez des capacités d’écoute, savez faire preuve de patience et de pédagogie.

🖊 Pour postuler il vous faudra envoyer vos CV et lettre de motivation au Directeur avant le 16 avril 2023 par courriel à Charles de Taillac, c.detaillac@ricochets-asso.fr.

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com