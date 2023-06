En Dordogne, à Sarlat, un salon de coiffure recherche son coiffeur(euse) créatif(ive) et passionné(e)

Vous aimez jouer du ciseau et du sèche-cheveux ? Afin de compléter son équipe dynamique et accueillante, l’enseigne « Horizon coiffure », à Sarlat, est à la recherche d’un coiffeur passionné.

Cette offre d'emploi est urgente et concerne l'enseigne "Horizon coiffure" située 49 avenue de la République à Sarlat.

Si vous êtes créatif(ive), si vous avez de solides compétences en coiffure et souhaitez offrir un service exceptionnel aux clients, cette opportunité est pour vous !

On vous demande un diplôme de coiffure ou certification équivalente, une expérience de travail démontrée en tant que coiffeur professionnel, des compétences en coupe, coloration, mise en plis et coiffure, le souci du détail, d’excellentes compétences en communication et en service à la clientèle, et une sensibilité certaine aux normes d'hygiène et de sécurité.

Ce poste vous est proposé en C.D.I. ou en CDD temps plein ou temps partiel, à votre convenance.

🖊Cette offre vous intéresse ? Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation pour postuler à : horizon.coiffure@yahoo.fr

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com