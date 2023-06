En Dordogne, cinq offres à pourvoir dans les métiers de la route, de bouche et du service en Périgord Blanc.

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations et relaie aujourd'hui cinq offres d'emploi dans différents secteurs et en Périgord Blanc.

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations et relaie aujourd'hui cinq offres d'emploi dans les métiers de la route, de bouche et du service en Périgord Blanc. Offres en PERIGORD BLANC ➡ Chauffeur H/F de taxi B14-23

Secteur : Champcevinel

35 Heures / Hebdomadaires, CDI.

Cette entreprise adhérente présente un esprit familial et de bienveillance. Embauche en raison d’un accroissement important de l’activité. Une carte mobilité Dordogne est exigée pour ce poste.

Vous embaucherez tous les jours à Champcevinel. Vos déplacements varient en fonction de l’activité de l’entreprise. ➡ Chauffeur H/F de taxi B17-23

Secteur : Champcevinel

CDI à mi-temps 20 heures hebdo

Cette entreprise présente un esprit familial et de bienveillance. Embauche en raison d’un accroissement important de l’activité.

Vous embaucherez tous les jours à Champcevinel. Vos déplacements varient en fonction de l’activité de l’entreprise. ➡ Second de cuisine H/F B22-23

Secteur : Boulazac

39H hebdomadaires

Vous devrez être polyvalent et serait le bras droit du chef, en cas d'absence du chef vous aurez pour mission la gestion de la cuisine. L’entreprise propose une mutuelle à 100%. ➡ Cuisinier ou traiteur H/F B1-23

Secteur : Marsac sur l’Isle

35 heures hebdomadaires

Du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30, CDI.

L’entreprise cherche une personne avec des compétences dans le domaine culinaire.

Vous serez seul(e) à vos fourneaux tout en travaillant au sein d’une équipe. Vous êtes réactif(ve), ordonné(e) et méticuleux(se). ➡ Coiffeuse H/F B15-23

Secteur : Périgueux

Temps plein, du mardi au samedi, CDI. Pour postuler 🖊 Rien de plus simple, il vous faudra contacter le Groupement Employeurs 24 par courriel à comm@gemetiers24.fr ✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com