En Dordogne des postes sont à pourvoir dans la restauration et en épicerie fine

En Dordogne deux offres d'emploi sont à pourvoir dans la restauration et en épicerie fine

Les offres d'emploi à pourvoir dans la restauration et en épicerie fine en Dordogne :

Serveur (H/F)

La table du rond-point, à Siorac-en-Périgord, propose un poste de serveur en CDD. Vous aurez en charge le nettoyage de la salle et de la terrasse, la mise en place, le service, et le rangement de la salle et de la terrasse. Repos le dimanche, midi et soir, ainsi que le mardi soir.

Si ce poste vous intéresse veuillez postuler auprès de Cecilia Gorse à cette adresse mail : sarlrondpoint@free.fr . Pour toute question veuillez appeler le 05 53 28 42 65

Vendeur en épicerie fine (H/F)

La Tablée Périgourdine recherche un vendeur en épicerie fine dans le village emblématique et médiéval de Limeuil (plus beau village de France), pour la période estivale, du 5 juin au 31 août.

Ce conseiller de vente sera chargé d’occuper une partie de la gestion de la boutique, réserver un accueil des plus chaleureux aux clients, et de faire découvrir les produits locaux. Il a également à sa charge le suivi des stocks.

Ce poste est idéal pour tout conseiller souhaitant se former ou monter en compétence sur la gestion générale d’un commerce.

Vos missions en tant que conseiller(e) de vente seront organisées autour de 2 grands axes.

La vente et le conseil

Ouvrir et fermer la boutique

Accueillir, informer, conseiller la clientèle sur les produits régionaux présentés

Promouvoir et réaliser des dégustations de produits (animation dans la boutique)

Réaliser les ventes, encaisser les client(e)s et tenir la caisse.

Veuillez postuler par mail à l'adresse suivante : la.tablee.perigourdine@gmail.com directement auprès de la La Tablée Périgourdine - 5045 Rue de L’Église - 24510 Limeuil

Pour de plus amples renseignements appelez le 06.89.13.84.60

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com