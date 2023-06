En Dordogne deux mécaniciens et des animateurs diplômés BAFA sont recherchés en urgence

URGENT - En Dordogne deux mécaniciens et des animateurs diplômés BAFA sont recherchés

En Dordogne deux mécaniciens sont recrutés par le Garage Bourrie , à Monpazier et des animateurs BAFA sont recherchés à l'accueil de loisirs de Terrasson du 24 juillet au 4 août, ainsi qu’un animateur diplômé BAFA la dernière semaine d'août, du 28 août au 1er septembre

URGENT : Mécanicien (H/F)

En Périgord Pourpre, le Garage Bourrie , à Monpazier, propose deux postes de mécaniciens expérimentés et autonomes, pour la réalisation de tous travaux mécaniques rapides, et pour la grosse mécanique (vidange, pneus, plaquettes, ainsi que des boites moteurs, distribution, etc) et ce sur toutes marques de véhicules. Ces Postes, en CDI à temps plein, sont à pouvoir immédiatement.

Veuillez postuler auprès du Garage Bourrie - Agent RENAULT - 24540 Monpazier

Pour tout renseignement appelez le 05 53 57 07 67.

URGENT : Animateurs diplômés BAFA (H/F)

2 animateurs diplômés BAFA sont recherchés à l'accueil de loisirs de Terrasson du 24 juillet au 4 août, ainsi qu’un animateur diplômé BAFA la dernière semaine d'août, du 28 août au 1er septembre.

Les animateurs seront recrutés en contrat engagement éducatif, avec un forfait de 60 € la journée. Maxi 48 h par semaine 45 min de pause par jour. 3 groupes d'âge - Les Papillons 3/5 ans - Les Cromignons 6/7 ans - Les Robinsons 8/12 ans.

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à Sophie CHOLET, directrice : alsh.terrasson@leolagrange.org . Pour tout renseignement appelez le 06 84 60 44 81. Accueil de loisirs intercommunal de Terrasson - Plateau de Lestrade - 24120 Terrasson

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com