En Dordogne, l’hôtellerie de plein air recrute ! Un aide mécanicien est également recherché pour un garage

Vous recherchez un job d’été, une nouvelle expérience professionnelle ? L'hôtellerie de plein air recrute ! Un garage de Saint Cybranet également, il est à la recherche de son aide mécanicien.

L'hôtellerie de plein air recrute !

Vous recherchez un job d’été, une nouvelle expérience professionnelle ? Vous êtes attirés par des postes dans le tourisme ?

Les campings de Dordogne ont un large choix de poste à pourvoir :

agents d’accueil,

réceptionnistes,

serveurs,

entretien espaces verts et piscine,

aide cuisine,

cuisiniers,

animateurs,

agent d’entretien,

animateurs sportifs,

clubs enfants,

surveillants de baignades

🖊 Une de ces offres vous intéresse ? Présentez-vous dans les campings proches de chez vous ou envoyez votre cv à : sdhpa@orange.fr

Aide mécanicien pour Saint Cybranet - CDI

Les établissements Badourès et fils , carrossier et garage poids lourds à Saint Cybranet, recherchent un aide mécanicien. Vous travaillerez au départ en binôme afin de vous intégrer, et vous serez ensuite autonome.

Il s'agit d'un poste CDI en temps complet sur 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi.

On vous souhaite volontaire, dynamique, polyvalent et ayant de la rigueur.

🖊 Cette offre vous intéresse ? N'hésitez pas à contacter le 05.53.28.38.89

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com