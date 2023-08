En Dordogne, le GEM 24 propose différents profils intéressants à recruter sur les secteurs de Périgueux, St Astier, Ribérac, Neuvic, Périgord Blanc et Vert ou sur l'ensemble du département

➡ Si vous êtes à la recherche d'un apprenti très motivé pour travailler dans votre entreprise, le groupement employeurs métier 24 vous propose, dans le secteur de Ribérac et alentours, un jeune à la recherche d'une entreprise, afin de pouvoir effectuer une formation en maçonnerie du 4 septembre au 28 août 2024.

➡ Un jeune est à la recherche d'une entreprise afin de pouvoir effectuer une formation poids lourd . Avec possibilité en amont de mettre en place une période d'essai au sein de l'entreprise.

➡ Un agent d’accueil , disponible immédiatement, propose ses services sur les secteurs du Périgord Blanc et du Périgord Vert.

➡ Un jeune agent administratif est également disponible immédiatement pour un poste sur l’ensemble du département.

➡ Sur le secteur de Neuvic et des alentours, un jeune de 18 ans souhaite faire une formation afin de devenir mécanicien moto . Il est passionné depuis son plus jeune âge par la mécanique et a eu l'occasion d'exercer dans le cadre familial.

➡ Le groupement employeurs métier 24 vous propose, dans le secteur de Périgueux et alentours, un jeune de 16 ans à la recherche d'une entreprise, afin de pouvoir effectuer un CAP dans le domaine du BTP . Il est très motivé et aimerait même faire des stages en immersion afin d'enrichir ses expériences professionnelles et ainsi trouver une entreprise pour l'accueillir et lui permettre de réaliser son rêve professionnel.

➡ Vous êtes à la recherche d'une personne très motivée pour travailler dans votre entreprise ?

Une jeune fille de 17 ans cherche une entreprise afin de pouvoir financer ses études, en job contrat étudiant ou durant les vacances scolaires. La jeune est prête à effectuer tous types de poste aux alentours de St Astier.

🖊 Vous êtes ou connaissez une entreprise bienveillante ?

N'hésitez pas à contacter le Groupement Employeur 24 par téléphone au 05.53.35.87.52 ou par mail comm@gemetiers24.fr

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com