En Dordogne le Groupement d’Employeurs 24 (GEM24) propose trois emplois

En Dordogne le Groupement d’Employeurs 24 recrute les profils (H/F) suivants : maçon, manœuvre en menuiserie et couvreur

Couvreur (H/F) - n° de l’offre B6-23

En Périgord Blanc, un couvreur est demandé sur le secteur de Sarliac-sur-l’Isle pour 39h hebdomadaires.

Manœuvre en menuiserie (H/F) - n° de l’offre V/22

En Périgord Vert, c’est un manœuvre en menuiserie qui est recherché à Nontron pour un CDI sur 35h hebdomadaires du lundi au vendredi, pour une entreprise de fabrication de rayonnage et d’aménagement. Vous devrez assembler, faire de la découpe et installer les rayonnages. Des déplacements sur toute la France, à la semaine, sont à prévoir. Débutant accepté, formation en interne possible.

Maçon (H/F) - n° de l’offre ABC/22

Un maçon se voit proposer à Ribérac un poste sur 35h hebdomadaires. Votre mission consistera en la rénovation et la maçonnerie générale. De l’expérience dans le domaine de la maçonnerie vous est demandée.

