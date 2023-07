En Dordogne les entreprises Coste Bois et Hermès renforcent leur équipe déjà en place

En Dordogne l'entreprise Coste-Bois basée à Vézac recherche son nouvel assistant technico-commercial et Hermes à Nontron recrute son futur alternant coordinateur supply chain

Assistant technico-commercial (H/F)

Intégrez une entreprise familiale l'entreprise Coste-Bois basée à Vézac spécialisée dans le bois. Le poste vous demande d'être au contact du public venant visiter l'exposition proposée par l'entreprise. Des connaissances en menuiserie industrielle sont donc demandées. Vous gérez la relation client, l'accueil et la facturation en passant par les commandes. Vous devez conseiller le client, être autonome, avoir de la rigueur et l'esprit d'équipe. Une bonne maîtrise de l'outil informatique et une bonne capacité à mémoriser les informations sont un plus dans le choix du recrutement final...

Merci de bien vouloir postuler par mail auprès de l’entreprise Coste-Bois margaux@coste-bois.com

Alternant coordinateur supply chain (H/F)

A Nontron, c'est Hermès, spécialisée dans les arts de la table haut de gamme qui recrute son futur alternant coordinateur supply chain. Le poste tourne autour de 3 axes de compétence qui sont piloter les indicateurs d'activité ; sécuriser les approvisionnements hors production ; planifier les rendez-vous relation client. Vous êtes à l'initiative des inventaires et de toutes actions en lien avec la fiche de poste dans le respect des règles interne à l’entreprise. Si vous êtes étudiant/étudiante en école d’ingénieur ou master et avez une première expérience de stage en Supply Chain.

Vous êtes rigoureux et organisé alors ce poste est fait pour vous.

Veuillez postuler sur la page du site Hermes

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com