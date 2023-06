En Dordogne, on recherche un apprenti pâtissier et pour cet été, des saisonniers dans l'aide à la personne

En Dordogne, cette Boulangerie du Bugue recherche son apprenti pâtissier pour passer une mention complémentaire et L'AASE Saint-Astier recherche des saisonniers comme assistant(e) de vie à domicile auprès des personnes âgées pour cet été.

Ces deux offres sont situées respectivement en Périgord noir et Périgord blanc.

➡Apprenti Pâtissier pour le Bugue

La Boulangerie-pâtisserie « Le Moulin » sur la commune du Bugue recherche pour compléter son équipe, un apprenti pâtissier pour passer une mention complémentaire, un BTM ou un Brevet de Maîtrise pour Septembre 2023.

Les candidats souhaitant passer un CAP sont acceptés si motivés.

Le jeune intégrera une équipe en pâtisserie de 5 personnes où la fabrication est 100% maison.

🖊Cette offre vous intéresse ? Présentez-vous au magasin situé au 71 avenue de la libération au Bugue où contacter directement le 06.87.17.60.10

➡ Assistant de vie à domicile auprès de personnes âgées

Si vous avez 18 ans et êtes titulaire du permis B, sachez que l’association action solidarité entraide recrute des saisonniers pour juillet-août, pour des postes d’assistant de vie à domicile auprès de personnes âgées.

Vous interviendrez au domicile des personnes pour accomplir différentes tâches : aide directe à la personne, assistance, entretien du cadre de vie, promenades, jeux, accompagnements aux RDV, aide aux courses, et aide aux repas…

Vous travaillerez sur différents secteurs selon votre lieu d’habitation (Saint-Astier et environs, Marsac et environs, Périgueux, etc...)

Ces emplois sont accessibles sans expérience.

🖊 Vous souhaitez postuler ? Prenez rendre contact directement par mail ou téléphone auprès de Fanny Couderc au 05.53.54.02.40 ou par mail à : fcouderc@aase.fr

✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com