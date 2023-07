En Dordogne, on recherche un chef comptable pour Périgueux et un aide soignant ou AES de nuit pour Ribérac

L'agence de ressources humaines M&M recherche un(e) chef comptable pour l'un de ses partenaires basé à Périgueux. Pour Ribérac, l'APEI recherche un(e) aide soignant(e).ou AES de nuit.

Deux offres pour la Dordogne dans la comptabilité et l'aide à la personne à découvrir ci-dessous :

Chef comptable - Périgueux - CDI - 35H

L'agence de ressource humaine M&M recherche un chef comptable pour l'un de ses partenaire basé à Périgueux.

L'entreprise est spécialisée dans la gestion de l'eau dans l'habitat.

Vos missions seront entre autres la saisie et le suivi de la comptabilité, les déclarations fiscales de la société, la collecte et le contrôle des données.

Vous devez être titulaire d'un master comptabilité ou d'un équivalent.

Avoir 5 ans minimum d'expertise comptable sur votre CV.

Une expérience en management ou en travail dans une équipe de plus de 5 personnes est souhaitable.

Vous trouverez toutes les infos supplémentaires concernant ce poste en cliquant ici

🖊 Processus de recrutement : envoi d'un cv et lettre de motivation à l’adresse suivante : m.meyzat@mm-rh.fr - à noter qu'une réponse est fournie aux candidats qui postulent.

Aide soignant (e) ou AES de nuit - Ribérac - CDI

L’Apei Périgueux est une association gestionnaire d’établissements et de services accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap (handicap mental, handicap complexe de grande dépendance, handicap rare.

Elle est à la recherched' un(e) aide-soignant(e) en CDI pour Ribérac à temps plein.

PROFIL / MISSIONS : le surveillant de nuit apporte aide et assistance pour tous les actes essentiels de la vie à l’ensemble des personnes accueillies au sein de l’établissement. Il veille à leur confort et leur sécurité. Il exerce ses missions auprès de l’ensemble des personnes accueillies, la priorité relevant des besoins et de la sécurité des personnes Personne avec sens du travail en équipe et de bonnes capacité relationnelles, pouvant justifier d’une expérience significative. Vous devez être diplômé, des primes viendront s'ajouter en complément du salaire.

🖊 cette offre vous intéresse ? Merci de cliquer ici pour avoir l'adresse complète où envoyer votre CV

Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com