En Dordogne on recherche un couvreur et deux emplois sont proposés par l'ANPE de Périgueux

La société Andrieux et Fils à Sourzac recherche un couvreur (H/F) et deux postes (H/F) pour un conseiller immobilier et un conducteur SPL sont à pourvoir par le biais de l'Agence Pole Emploi de Périgueux.

Couvreur (H/F)

La société Andrieux et Fils , basée dans la commune de Sourzac, à côté de Mussidan, recherche un couvreur qualifié. Vous interviendrez essentiellement pour des renovation de toitures. Les paniers repas et trajets sont rémunérés par l'entreprise. Vous vous déplacerez dans un rayon de 30 kilomètres autour de Sourzac. C'est un CDD qui peut évoluer vers un CDI en temps plein.

Veuillez postuler par mail auprès de Franck Andrieux andrieux.maconnerie@laposte.net

Deux postes à pourvoir par l'Agence Pole emploi de Périgueux

Conseiller immobilier (H/F)

Un conseiller immobilier est recherché par l'agence HUMAN IMMOBILIER pour un poste en CDI en 35 heures. Pour plus d'informations veuillez consulter la fiche du poste et postuler sur Pôle emploi au n° de l'offre suivante 152TVQV

Conducteur SPL (H/F)

Une entreprise de Boulazac, recherche un conducteur SPL (super poids lourds). Ce poste est proposé en CDI, 35 heures par semaine. Débutant accepté ! Pour plus d'informations veuillez consulter la fiche du poste et postuler sur Pôle emploi au n° de l'offre suivante 150KRFJ

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com