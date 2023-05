En Dordogne on recherche un peintre H/F, un plombier chauffagiste H/F deux auxiliaires de vie H/F

Un peintre H/F en CDI à Villetoureix, un plombier chauffagiste à Boulazac et deux auxiliaires de vie sur Périgueux et alentours sont recherchés.

Un peintre H/F en CDI à Villetoureix, un plombier chauffagiste à Boulazac et deux auxiliaires de vie sur Périgueux et alentours sont recherchés.

Un peintre H/F en CDI à Villetoureix, un plombier chauffagiste à Boulazac et deux auxiliaire de vie sur Périgueux et alentours sont recherchés.

L’entreprise LAGORCE ET FILS à VILLETOUREIX recherche un peintre pour un poste en CDI sur 35h hebdomadaires ; une expérience d’un an est demandée.

🖊Pour postuler, il faudra envoyer votre CV directement sur le site de Pôle Emploi.

La société DELCAMBRE, basée sur BOULAZAC, recherche « une denrée rare » : un plombier chauffagiste faisant majoritairement des dépannages, qui accepte l’autonomie et la gestion d’une clientèle en Dordogne. Il pourra également travailler sur des gros chantiers professionnels, du lundi au vendredi.

🖊 Pour plus d'informations ou pour postuler, il vous faudra contacter l'entreprise par téléphone au 05 53 45 59 69 ou par courriel à accueil.boulazac@delcambre.fr

Enfin VITALLIANCE, Service d'aide à domicile spécialisé dans le handicap et la grande dépendance, propose deux poste en CDI temps plein d’auxiliaires de vie / Aide-soignant, sur Périgueux et alentours. Véhicule et Permis B recommandé, profil + 18 ans recherché.

🖊 Pour plus d'informations ou pour postuler, il vous faudra contacter Madame DOUIS, responsable de secteur au 05.33.09.58.94.

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com