En Dordogne, on recherche une infirmière pour un lycée et un peintre en bâtiment pour une entreprise

En Dordogne, un(e) infirmier(ère) diplômé(e) d'état est recherché(e) pour un lycée de Bergerac er un poste pour un peintre en bâtiment vous est proposé par une entreprise du ribéracois.

Voici deux offres d'emploi à pourvoir assez rapidement, l'une pour le Périgord pourpre et l'autre pour le Périgord blanc.

✒ Infirmier(e) diplômé(e) d’état - Bergerac

La Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Dordogne recherche une infirmière ou un infirmier diplômé d’état, pour le lycée Professionnel Jean Capelle à Bergerac.

Ce poste en CDD à plein temps (soit 35 heures hebdomadaires) est à pourvoir du 1er septembre au 31 octobre avec possibilité de prolongation du contrat.

Vous serez en charge de l'accueil des élèves, vous devrez faire preuve d'écoute, donner des conseils de santé....

Qualifications et compétences :

- Sens des priorités et de l'organisation ;

- Rigueur ;

- Bonne capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire ;

- Travail en réseau avec différents partenaires institutionnels et ou associatifs ;

- Connaissance de l'environnement informatique ( WORD, EXCEL);

⏩ Si cette offre vous intéresse, sachez qu'aucun contact ne sera directement pris avec l'établissement scolaire. Il est demandé de bien vouloir s’adresser à monsieur MERCIER, infirmier conseiller technique responsable départemental par mail à : yohann.mercier@ac-bordeaux.fr

✒ Peintre en bâtiment - Ribérac - CDI

L’établissement POMEYROL Peinture recherche un peintre en bâtiment, qualifié et passionné, pour rejoindre une équipe dynamique, et réaliser des finitions soignées et d'une grande propreté, chez les clients particuliers sur le secteur de Périgueux et de Ribérac.

Un minimum de 5 ans d'expérience en tant que peintre en bâtiment est demandé, pour un poste en contrat CDI, après période d'essai réussie.

Le salaire est attractif avec avantages, paniers et véhicule de fonction fournis.

⏩ Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV et lettre de motivation à : mickael.pomeyrol@gmail.com où de contacter le 06.22.75.41.98

✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com