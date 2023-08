En Dordogne, on recrute dans l'hôtellerie-restauration dans le secteur de la santé et dans la cordonnerie.

En Dordogne, on recrute plusieurs profils dans l'hôtellerie-restauration dans le secteur de la santé à Lolme et dans la cordonnerie à St Astier.

➡RESTALLIANCE, entreprise spécialiste de la restauration et de l’hôtellerie dans le secteur de la santé, recrute en CDI temps complet des cuisiniers, seconds de cuisine et des employés de restauration, pour rejoindre ses équipes au sein d’établissements situés à Lolme, dans l’arrondissement de Bergerac.

Pour postuler, envoyer votre CV dès aujourd’hui à : recrutement@restalliance.fr

➡Le « Renard’tisan », entreprise de cordonnerie traditionnelle basée à Saint-Astier, spécialisée dans la réparation des chaussures de tout type, le travail artisanal du cuir, la maroquinerie et l’Artisanat d’Art, est à la recherche d'un nouveau cordonnier pour rejoindre l’atelier. Une expérience préalable est un plus, mais les jeunes cordonniers sont acceptés.

Responsabilités :

• Votre principale charge sera la réparation des ouvrages confiés (chaussures, maroquinerie et parfois autres...Pas de clef ni de multi-service)

• Vous serez parfois amené au contact du client, pour un diagnostic des ouvrages.

• Vous aurez en charge l’entretien général de l’atelier, ainsi que la maintenance de premier niveau

Profil recherché :

• CAP cordonnier multi-service, cordonnier bottier, ou formation AFPA/équivalent.

• Une expérience préalable est un plus, mais les jeunes cordonniers sont acceptés.

• Autonomie, joie de vivre et humour sont clairement une nécessité. Savoir travailler en équipe aussi.

Horaires, salaire et avantages sociaux :

• Horaires de travail du Lundi au Vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

• Salaire 1756,34€ brut pour 35h/semaine

• Mutuelle d’entreprise et ticket-restaurants

🖊Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas as transmettre votre CV de cordonnier par mail à renardtisan@gmail.com).

