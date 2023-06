En Dordogne un château recherche son stagiaire et une entreprise de BTP son chef d'équipe

Des offres d'emploi dans le domaine médical en Périgord Noir

De nombreux postes H/F sont a pourvoir : Le centre hospitalier de Belvès recrute deux infirmiers, un assistant social et un psychologue, le CIAS du Périgord Nontronnais recherche des auxiliaires de vie et Intermarché de Nontron recrute un boucher, un vendeur et un caissier.