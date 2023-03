En Dordogne un garage automobile recherche un mécanicien et un carrossier-peintre

En Dordogne à Siorac-en-Périgord, un garage automobile recherche un mécanicien et un carrossier - peintre

Le Garage automobile Pechavit à Siorac-en-Périgord recherche un mécanicien et un carrossier-peintre

pour continuer à développer son activité.

Mécanicien automobile (H/F)

Le poste de mécanicien automobile est proposé en contrat CDI avec période d’essai, sur 35h par semaine, du lundi au vendredi. On vous demande d’être expérimenté, de savoir-faire de la mécanique simple comme savoir faire la vidange, les freins, les pneus, mais aussi d’être apte à faire de la mécanique complexe, comme la distribution, l’embrayage et la culasse. On recherche quelqu’un d’organisé et ayant le goût du travail bien fait.

Carrossier-peintre (H/F)

Concernant le poste de carrossier-peintre, il convient d’être expérimenté et entièrement autonome pour ce poste en Contrat CDD évolutif en CDI. Vous devrez préparer des supports à peindre, préparer ces teintes par ordinateur, et peindre sur support de différentes dimensions dans une cabine neuve.

Vous pouvez envoyer votre CV par mail à garage.pechavit@gmail.com ou contacter l’équipe par téléphone (05.53.31.60.38) ou venir directement au garage : Garage automobile Pechavit à Siorac-en-Périgord.

