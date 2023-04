En Dordogne une usine de biscuits recrute deux profils de poste

En Dordogne l'usine de biscuits de la marque Saint-Michel à Champagnac-de-Belair recrute un responsable de site de production et un cariste

L'usine de biscuits de la marque Saint-Michel à Champagnac-de-Bélair recrute un responsable de site de production et un cariste.

Responsable de site de production (H/F)

Vos missions seront les suivantes : surveillez que la production se passe sans accros et de manière optimale, organiser et planifier l'activité, manager et assurez la sécurité de votre équipe... faire le lien entre votre hiérarchie et votre équipe. Un diplome de Bac Plus 2 à bac Plus 5... et déjà avoir managé une équipe lors d'un précédent poste. Si possible déjà dans le secteur de l'agroalimentaire. Pour postuler envoyez votre candidature par le biais de ce site

Cariste (H/F)

Dans cette même usine Saint-Michel à Champagnac-de-Bélair , un ou une cariste est également recherché pour un CDI. Les missions : Stocker et expédier les produits finis, Suivre le stock et l'état des palettes, Entretenir les entrepôts. Il faut être détenteur d'un permis spécial et une expérience dans le domaine est demandé par le recruteur. Vous travaillerez en 3 x 8. Pour postuler envoyez votre candidature par le biais de ce site .

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com