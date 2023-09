En Dordogne, venez découvrir l'entreprenariat grâce à une réunion d'information proposée par la CAE

Qui n’a pas rêvé d’être indépendant dans son activité, en ayant la sécurité d’un contrat de salarié, tout en faisant partie d’un projet collectif ? Cette réunion prévue le 4 septembre à Montignac Lascaux vous décidera peut-être.

Iriscop est une coopérative d’entrepreneurs salariés, dont les outils de gestion et de fonctionnement sont mutualisés, et dont la gouvernance est partagée.

Elle permet de tester la viabilité économique d’une activité dans un cadre sécurisant, avec une gestion administrative simplifiée et en bénéficiant d’un accompagnement individuel et collectif.

La CAE héberge juridiquement votre activité et vous accompagne dans son développement.

Vous êtes rémunéré sur la base du chiffre d’affaires généré par votre activité, tout en bénéficiant des mêmes droits qu’un salarié.

Dans ce cadre, vous êtes libre de poursuivre votre activité dans la CAE ou d’en sortir, vous bénéficiez des conditions de rupture de contrat salarié définies par le Code du travail, et vous conservez les droits sociaux que vous avez acquis.

Elle vous propose de découvrir l’entreprenariat en mode coopératif lors d’une réunion d’information collective qui se tiendra dans ses bureaux de Montignac-Lascaux, au 31 rue de juillet, lundi prochain, 4 septembre, de 10h à midi.

⏩ Infos et inscriptions : contact@iriscop.com 06 46 73 75 70 ou sur le site internet : www.iriscop.com

✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com