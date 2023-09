Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations et relaie aujourd'hui deux offres dans le domaine de la comptabilité à Champcevinel et Boulazac.

En Périgord blanc, ce sont deux postes en comptabilité qui sont à pourvoir en CDI © Getty - krisanapong detraphiphat