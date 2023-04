Forum sur les métiers de l'accompagnement aux personnes en Dordogne

Agence de proximité et en ruralité, Pôle Emploi Nontron-Thiviers organise un forum autour des métiers et formations du secteur "accompagnement à la personne et action sociale et du soin le jeudi 27 avril à partir de 14h à Thiviers et Nontron.

Forum à Thiviers et Nontron sur les métiers du soin, accompagnement social et médico social

Forum sur les métiers de l'accompagnement aux personnes

La semaine des métiers du Soin et de l'Accompagnement se déroule jusqu'au 28 avril 2023. Le secteur de la santé humaine et de l'action sociale fait partie du Top 3 des secteurs qui embauchent le plus avec presque 1,5 millions d’embauches réalisées en 2022.

La mission ? Accompagner les demandeurs d’emploi vers le retour à l’emploi, guider les entreprises dans leurs recrutements de ce secteur essentiel, contribuer à fédérer les acteurs et relais-clés sur le terrain.

FOCUS sur le forum THIVIERS, seront présents :

· Des recruteurs locaux (Ehpad de La Coquille, Association Haut Périgord Services à la Personne, CCIAS Thiviers, Ambulance Guichou, MECS St Jory)

· Des organismes de formations et prestataires départementaux (CFP, AFPA, CIBC, INFREP)

· Des prestataires et partenaires (SDIS Dordogne, 3 ambassadeurs métiers Région Nouvelle Aquitaine, l’Unité territoriale CD24).

. Des démonstrations : Véhicule des pompiers et démonstration gestes 1ers secours ; Ambulance équipée ; Lit médicalisé ; Combinaison de vieillissement

· Des animations autour Kiosques thématiques : vidéos métiers/témoignages, casques immersion virtuelle et tablettes, Escape game, l’Immersion professionnelle, la Mobilité…

FOCUS sur le forum NONTRON, seront présents :

· Des recruteurs locaux Des organismes de formations et prestataires (Ecouter-Voir, Ambulance Alain, Sdis 24, CPAM, IFMS)

L’événement sera organisé au sein des locaux de la Maison des Services de Thiviers rue Henri Saumande et de l’agence Pôle Emploi, rue Paul Bert de Nontron, le jeudi 27 avril après-midi à partir de 14h00.

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com