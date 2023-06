Insolite : un job dating en baskets organisé sur un terrain de rugby à Trélissac en Dordogne le jeudi 8 juin

Un job dating assez insolite est organisé ce jeudi 8 juin sur le terrain de rugby de Tréllssac, chaussez vos baskets pour un premier échange sportif !

L'agence Synergie vous attend le jeudi 8 juin de 14h à 17h pour un Job Dating insolite à Trélissac.

Mettez à jour vos CV et chaussez vos baskets !

Des entreprises locales de secteurs d’activités variés participeront à cet événement.

Objectif : permettre aux recruteurs de rencontrer rapidement des candidats

Cet événement s'adresse à toutes et tous, que vous soyez demandeurs d'emploi, en activité, en recherche d'un nouveau projet professionnel.

Profitez également de conseils et d’informations sur place.

Tous les participants (entreprises et candidats) se retrouvent sans distinction, sur le terrain, pour un premier échange sportif ! Prenez vos Baskets !

L'endroit : le terrain annexe de Rugby, avenue de la Libération à Trélissac.

Contact si besoin : 05 53 02 69 50

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com