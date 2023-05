L’ANEFA Dordogne relaie plusieurs emplois en Périgord Pourpre

L’ANEFA Dordogne recrute un agent tractoriste en viticulture et agent d'élevage laitier dans le Sud Bergeracois

L’ ANEFA Dordogne, relais entre l’employeur et le salarié, propose actuellement des emplois H/F dans le sud bergeracois pour un agent tractoriste en viticulture et agent d'élevage laitier

Agent tractoriste en viticulture (H/F)

N° de l’offre OFR-041922-24

Dans le Secteur Sud Bergeracois, un agent tractoriste en viticulture se voit proposer un CDD temps plein avec date d’embauche immédiate. Pour une exploitation viticole, vous effectuerez la conduite de matériel viticole pour les travaux du sol, les traitements phytosanitaires, l'entretien du matériel viticole et les travaux manuels de la vigne. Une Expérience en conduite d'engins agricoles est obligatoire. Formation possible pour le Certiphyto.

Agent d'élevage laitier (H/F)

N° de l’offre OFR-041665-24

Dans le Sud Bergeracois, toujours, on recherche un agent d'élevage laitier pour un CDD temps plein avec date d’embauche immédiate. Pour une exploitation agricole en élevage de bovin lait, vous effectuerez l'alimentation des animaux et les soins des bovins. Vous surveillerez les vêlages et effectuerez la traite. Une année d'expérience est exigée.

Pour les deux emplois veuillez postuler directement auprès de l’ ANEFA

Contact : ANEFA Dordogne – 295 Boulevard des Saveurs - Cré@Vallée Nord - 24660 Coulounieix-Chamiers - Tél : 05.53.35.88.52 - Mail : anefa-dordogne@anefa.org Pour consultez toutes les offres : www.lagriculture-recrute.org

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com