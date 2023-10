La 3ème édition du salon de la création reprise d’entreprises aura lieu à la Filature de l'Isle

La CPAM, la CAF et l’URSSAF de la Dordogne organisent un forum des métiers à Périgueux

Avec près de 10.000 recrutements par an et 200 événements organisés sur l’ensemble du territoire, la « Semaine de l’emploi à la Sécu » vise à faire découvrir les métiers de la Sécurité sociale et répondre aux forts enjeux de recrutement de cette institution connue de tous les Français.