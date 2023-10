La CPAM, la CAF et l’URSSAF de la Dordogne organisent un forum des métiers à Périgueux

Avec près de 10.000 recrutements par an et 200 événements organisés sur l’ensemble du territoire, la « Semaine de l’emploi à la Sécu » vise à faire découvrir les métiers de la Sécurité sociale et répondre aux forts enjeux de recrutement de cette institution connue de tous les Français.

Avec près de 10.000 recrutements par an et 200 événements organisés sur l’ensemble du territoire, la « Semaine de l’emploi à la Sécu » vise à faire découvrir au plus grand nombre les métiers de la Sécurité sociale et répondre aux forts enjeux de recrutement de cette institution connue de tous les Français.

Dans ce cadre, la CPAM de la Dordogne, la CAF de la Dordogne et l’URSSAF-Aquitaine site de la Dordogne, organisent le FORUM DES MÉTIERS à PÉRIGUEUX, ce mercredi 4 octobre de 9h à 17h, au siège de la Sécurité Sociale, au 50 rue Claude Bernard.

Au programme, des rencontres privilégiées avec les ambassadeurs métiers, professionnels passionnés, prêts à partager leur expérience et à répondre à toutes les questions sur les métiers fléchés : gestionnaire conseil, téléconseiller, téléprospecteur, juriste, statisticien et vérificateur, et bien d’autres.

La liste de l’ensemble des événements est disponible sur le site Lasecurecrute.fr , qui regroupe également l'ensemble des postes à pourvoir.

Pensez à venir avec votre CV !

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com