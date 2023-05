La Maison Boclet, boulangerie, pâtisserie chocolaterie à Thiviers en Dordogne cherche à renforcer son équipe.

La Maison Boclet, boulangerie, pâtisserie chocolaterie à Thiviers cherche actuellement deux nouveaux collaborateurs H/F pour compléter son équipe.

Pâtissier H/F

• Expérience préalable en tant que pâtissier

• Connaissance approfondie des techniques de pâtisserie, des recettes classiques et des tendances actuelles.

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

• Créativité et souci du détail pour créer des desserts visuellement attrayants.

• Respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire.

• Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation.

Vendeur H/F

Bon relationnel client, gestion du temps, travail en équipe. Débutant(e) accepté(e).

Pour postuler ou plus d'informations

🖊 Rien de plus simple, il vous faudra contacter Patricia Tausch par téléphone au 06 17 49 58 80 ou par courriel maison.boclet@gmail.com. Votre CV lettre de motivation seront à adresser par courriel à maison.boclet@gmail.com.

