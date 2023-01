Le château de Commarque en Périgord Noir recherche un agent d'accueil H/F et un agent d'entretien H/F

Le château de Commarque en Périgord noir, recherche 2 profils pour compléter l'équipe, aux postes d'agent d'entretien et chargé d'accueil.

Un agent d'entretien H/F

Le Château de Commarque recrute un agent d'entretien H/F pour extérieurs et intérieurs, pour un CDD de remplacement de 3 mois sur 21h hebdomadaires, avec mise à disposition d’un véhicule durant les heures de travail.

Vous devrez assurer le nettoyage et l'entretien des locaux et des extérieurs, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel mis à disposition, assurer la réception des commandes, des manutentions diverses, etc.

Compétences recherchées :

Organisé(e)

Rigoureux(se)

Autonome

Polyvalence et capacité d’adaptation

Un chargé d'accueil H/F

Le Château de Commarque recherche par ailleurs un chargé d’accueil H/F, pour un poste en CDD de 8 mois temps plein renouvelable.

Vous devrez :

Animer et organiser l’espace d’accueil, d’information et de vente

Accueillir, renseigner et informer le public

Conseiller, orienter et encaisser le public (entrées, snacking, souvenirs, …)

Être le lien direct entre notre fournisseur des caisses enregistreuses et les membres de l’équipe (SAV, …)

Gérer et suivre les commandes fournisseurs (prise de commande, réception, gestion des litiges)

Veille commerciale sur la recherche de nouveaux fournisseurs (comparaison de tarifs, comparaison des produits)

Veillez à la bonne gestion des stocks (réception, contrôle, enregistrement informatique en collaboration avec le bureau)

Compétences recherchées:

Etre sociable, souriant, avenant, patient

Etre curieux sur l’histoire de notre région et plus particulièrement du site

Organisé(e)- Rigoureux(se)- Polyvalence et capacité d’adaptation

Esprit d’équipe et sens managérial

Avoir des connaissances sur Excel

Pour postuler; adresser votre lettre de motivation et CV par courriel à reservation@commarque.com

