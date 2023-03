Le château de Losse à Thonac recrute en Périgord Noir

En Dordogne une offre d'emploi est proposée par le château de Losse à Thonac

Une offre d'emploi proposé à un responsable d’entretien ou à une gouvernante par le château de Losse à Thonac en Périgord Noir…

Le château de Losse à Thonac, propose un CDI temps partiel à un responsable d’entretien ou à une gouvernante.

Responsable de la vie domestique du château, ce poste comprend plusieurs facettes :

· L’Entretien quotidien des différences espaces du château, ouvert au public, les espaces du personnel, le rangement, etc...

· L’Organisation et la gestion du planning d'entretien : tâches quotidiennes, tâches hebdomadaire, tâches annuelles

· L’Entretien rigoureux et minutieux des meubles et objets d'époque (une formation est possible si nécessaire)

· La Gestion des stocks et du matériel attribués

· La Coordination de l'équipe saisonnière de ménage.

Pour candidater envoyer votre CV par mail à Martin de Roquefeuil : losse.admin@chateaudelosse.com

