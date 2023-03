Le Groupement d’Employeurs 24 (GEM24) recrute en Dordogne

En Dordogne le Groupement d’Employeurs 24 propose plusieurs emplois saisonniers

Le Groupement d’Employeurs 24 propose plusieurs emplois en Dordogne

Employé polyvalent (H/F) JOB D’ETE - N2-23

En Périgord Noir, un employé polyvalent se voit proposer un job d’été sur le secteur des Eyzies, pour 20h hebdomadaires en juillet-août prochain. Au sein d'une petite structure conviviale et familiale (avec petite restauration), dans un cadre très paisible, vous aurez pour mission :

· D’aider en cuisine et à la plonge,

· D’accueillir les touristes, intéressés par la location de vélos électriques.

· De gérer le planning de location et de préparer les vélos pour la location.

Vous alternerez votre temps sur ces différentes missions tout au long de votre contrat saisonnier.

Job saisonnier (H/F) - DDD2

Un autre job saisonnier vous est proposé à Sarlat. Votre mission consistera en la vente de glaces et de boissons dans une entreprise artisanale et familiale.

Pour postuler veuillez contacter le Groupement d'Employeurs à l’adresse suivante : comm@gemetiers24.fr.

Appelez le 05 53 35 87 12 pour toute question complémentaire.

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com