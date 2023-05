En Dordogne Le Groupement d’Employeurs 24 propose divers emplois en Dordogne à Sarliac-sur-l’Isle, Beaumontois en Périgord et à Campsegret

Le Groupement d’Employeurs 24 propose divers emplois en Périgord Pourpre et en Périgord Vert, à Sarliac-sur-l’Isle…

Couvreur (H/F)

N° de l'offre B7-23

Un poste de couvreur est proposé en CDI sur 39h hebdomadaires à Sarliac-sur-l’Isle. On vous souhaite expérimenté et/ou qualifié dans ce domaine. Si vous aimez rénover et assurer la pérennité des bâtiments, travailler en extérieur et en hauteur, vous viendrez renforcer l’équipe existante, dans une petite structure conviviale et familiale, en raison d’un accroissement d’activité. Le salaire varie selon votre expérience en respectant la convention collective.

Si vous êtes intéressé (e) n’attendez plus et envoyez-nous votre CV à comm@gemetiers24.fr

Apprenti (H/F) automobile

N° de l'offre : P1-23

A Beaumontois en Périgord, on cherche un apprenti ou future apprenti dans le domaine automobile. (CAP/BEP/BAC)

Nous serons heureux de vous accueillir dans une structure où l’envie de transmettre et partager un

savoir-faire est essentielle. Si vous êtes motivé(e) par une formation automobile nous serons ravies de pouvoir vous

accompagner dans votre projet professionnel en vous accueillant et en vous formant dans une

structure familiale.

N’attendez plus et envoyez-nous votre CV à : comm@gemetiers24.fr

Mécanicien automobile (H/F)

N° de l'offre : P2-23

Un mécanicien automobile est recruté à Campsegret sur 35h hebdomadaires. CAP mécanique et/ou 2 ans d'expérience apprécié. Vos missions pour ce poste seront l’entretien des véhicules, la vérification du système de freinage et du système de distribution. Vous serez amené à effectuer des diagnostics et à rechercher d'éventuelles pannes avec l'aide d'ordinateur. Vous aurez enfin, si vous le souhaitez, la possibilité de reprendre l'entreprise. 2 ans d’expérience seront appréciés.

Si vous souhaitez faire de la mécanique courante, que vous êtes autonome ; envoyez votre CV au

GEM24 à comm@gemetiers24.fr

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com