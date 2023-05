Le Groupement d’Employeurs 24 propose divers emplois en Périgord Blanc

En Dordogne et plus précisément en Périgord Blanc le Groupement d’Employeurs 24 propose différents emplois

Le Groupement d’Employeurs 24 propose différents emplois en Périgord Blanc. On cherche deux chauffeurs de taxi sur Champcevinel, un coiffeur à Périgueux et un cuisinier ou traiteur à Marsac-sur-l’Isle

Chauffeurs de taxi (H/F)

Deux postes de chauffeur de taxi sont proposés sur Champcevinel, en CDI sur 35h hebdomadaires. Une carte mobilité Dordogne est exigée pour ce poste.

I - Chauffeur de taxi - N° de l'offre B14-23

Vos déplacements varient en fonction de l’activité de l’entreprise.

Si vous êtes intéressé(e) n’attendez plus et envoyez-nous votre CV à comm@gemetiers24.fr

II - Chauffeur de taxi - N° de l'offre B17-23

Coiffeur (H/F)

N° de l'offre B15-23

A Périgueux, un coiffeur à temps plein est recherché pour un poste en CDI du mardi au samedi. Le salon à une clientèle majoritairement féminine, les coupes varient en fonction des demandes.

Vous avez de de l’expérience dans le domaine ? Le poste vous intéresse ? Envoyer votre CV à : comm@gemetiers24.fr

Carrossier (H/F)

N° de l'offre B16-23

A Périgueux, un carrossier se voit offrir un poste sur 39h du lundi au vendredi. Vous travaillerez en équipe ou bien seul, et aucun déplacement en extérieur n’est à prévoir.

Votre salaire est défini en fonction de la convention collective et de votre expérience. Envoyer votre CV à : comm@gemetiers24.fr

Cuisinier ou traiteur (H/F)

N° de l'offre B8-23

On recherche un cuisinier ou traiteur à Marsac-sur-l’Isle, en CDI sur 35h hebdomadaires. Vous serez seul à vos fourneaux, tout en travaillant au sein d’une équipe.

Vous êtes réactif(ve), ordonné(e) et méticuleux(se), cette annonce est pour vous ! Envoyez-nous votre CV à : comm@gemetiers24.fr !

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com