Le groupement d'employeurs 24 relaie quatre offres d'emploi pour la Dordogne

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations et relaie aujourd'hui quatre offres d'emploi dans la comptabilité, l'entretien, la carrosserie et la couverture.

Un carrossier est recherché pour Périgueux, parmi les offres proposées par le GEM24 de la Dordogne © Getty - EXTREME-PHOTOGRAPHER

En Périgord Blanc, le Groupement d’Employeurs 24 recherche actuellement un comptable, un agent d'entretien, un carrossier et un couvreur. Comptable - Champcevinel - CDI - n° de l'offre B27-23 Un comptable est actuellement recherché sur le secteur de Champcevinel, en CDI, sur 35h hebdomadaires.

Vos missions seront les suivantes :

-Enregistrement comptable

- Rapprochement bancaire

- Amortissements, provisions

- Inventaire

- Bilan, compte de résultats...

- Enregistrement OD de fin d'exercice

- Clôture de caisse

- Calcul d'activité

- Secrétariat et facturation Agent d'entretien - Boulazac - N° de l'offre B23/23 A Boulazac, un agent d’entretien se voit proposer un poste pour le nettoyage de chambres et de salles de bains d’internat.

Les horaires du lundi au jeudi sont de 17h à 20h et le vendredi de 11h à 17h

Vous travaillerez en équipe et le salaire sera selon vos compétences et la convention collective. Carrossier - Périgueux - B16-23 Un carrossier se voit proposer un poste sur Périgueux afin d'intégrer une équipez dynamique de 7 salariés. C'est un recrutement en raison d'un surcroit d'activités,

Le salaire est à définir en fonction des compétences et de la convention collective.

C'est un poste à 35 ou 39H. Couvreur - Montpon - CDI - N° de l'offre B23-23 C'est un couvreur qui est demandé, en CDI, pour 35 ou 39 à 40h par semaine. pour un travail en équipe.

Vos missions :

- Couverture

- Charpente

- Pose de PVC

- Zinguerie 🖊 Si l'une de ces offres vous intéresse, rien de plus simple, il vous faudra contacter le Groupement Employeurs 24 par courriel à comm@gemetiers24.fr en indiquant le n° de l'offre. ✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com