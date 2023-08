Le groupement d’employeurs 24 se fait le relais pour cinq offres à pourvoir en Dordogne

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations et relaie aujourd'hui cinq offres d'emploi dans différents secteurs

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations et relaie aujourd'hui cinq offres d'emploi dans différents secteurs.

➡ Un boulanger est recherché à Abjat-sur-Bandiat pour un poste en CDI, du mercredi au samedi, sur 35h hebdomadaires. Il aura en charge la préparation du pain, des pâtisseries et de viennoiseries. Le salaire sera enf onction de l'expérience, des compétences et de la convention collective.

➡ Un mécanicien automobile et un carrossier se voient proposer des postes en CDI sur le secteur du Nontronnais. Pour le poste de mécanicien, vos missions seront l'entretien des véhicules (distribution, vidange, pneu, embrayage), la vérification du système de freinage, système de distribution et les diagnostics.

➡ Un couvreur est recherché sur le secteur de Sarliac-sur-l’Isle, avec un chantier sur Périgueux, pour un poste en CDD, évolutif en CDI, sur 39h hebdomadaires. 5 ans d’expérience minimum sont demandés. Le salaire est défini selon expériences, compétences et convention collective.

Vos missions :

- Pose de charpentes en bois sur mesure

- Pose de charpentes traditionnelles

- Pose de tout type de charpente

➡ Un poseur de poêle est demandé à La Chapelle-Faucher pou poser des poêles et des cheminées à granulés ou à bois. Poste en CDD, évolutif en CDI, sur 39h hebdomadaires, à partir du 1er septembre, pour des chantiers sur la Dordogne.

Formation en interne et paniers repas compris. Le salaire est défini selon expériences, compétences et convention collective

🖊 Pour postuler rien de plus simple, il vous faudra contacter le Groupement Employeurs 24 par courriel à comm@gemetiers24.fr