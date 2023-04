Le groupement d’employeurs 24 se fait le relais pour des offres à pourvoir en Dordogne, en Périgord Vert

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations et relaie aujourd'hui 3 offres d'emploi dans différents secteurs comme la vente, la manutention et la couverture, en Périgord vert

Vendeur H/F

Secteur : Thiviers Temps plein, CDD puis CDI

La structure présente un esprit familial et artisanal, d’équipe. Si vous avez le sens du relationnel, que vous aimez conseiller les personnes alors ce job est pour vous ! Vous travaillerez avec un commercial qui sera sur le terrain et vous en magasin. Vous conseillerez les clients présents à la boutique sur les différents produits. Le GEM24 vous propose de vous accompagner pour rencontrer l’équipe de cette entreprise. Votre salaire est défini en fonction de la convention collective et de votre expérience.

Manœuvre dans l’agencement

Secteur : Nontron 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi midi.

Vous aimeriez travailler dans une structure qui présente un esprit de bienveillance et la coopération Le GE Métiers 24 est la recherche d’une personne en manœuvre dans l’agencement pour des magasins grandes enseignes, des grandes surfaces. Nous ne recherchons pas obligatoirement une personne ayant un permis de conduire ni une qualification spécifique à l’agencement. Votre salaire est défini en fonction de la convention collective et de votre expérience.

Couvreur H/F

Secteur : Sarliac sur l'isle 39 heures hebdomadaires.

Vous êtes expérimenté(e) et/ou qualifié(e) dans ce domaine, vous aimez rénover et assurer la pérennité des bâtiments, travailler en extérieur et en hauteur. Le GEM24 vous propose un emploi dans une petite structure conviviale et familiale. Le salaire varie selon votre expérience en respectant la convention collective.

Pour postuler

🖊 Rien de plus simple, il vous faudra contacter le Groupement Employeurs 24 par courriel à comm@gemetiers24.fr