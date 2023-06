Le groupement d’employeurs 24 se fait le relais pour quatre offres à pourvoir en Dordogne

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations et relaie aujourd'hui quatre offres d'emploi dans les secteurs automobiles, BTP et aménagement de la maison

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne relaie aujourd'hui quatre offres d'emploi dans les secteurs automobiles, BTP et aménagement de la maison © Getty - jayk7

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations. Offres en PERIGORD POURPRE ➡ Apprenti Mécanique Automobile (CAP/BEP/BAC) P1-23 Secteur : Beaumontois en Périgord

Le GE Métiers 24 cherche un(e) apprenti(e) ou future apprenti(e) dans le domaine automobile. ➡ Mécanicien(ne) Automobile P2-23 Secteur : Campsegret

Heures hebdomadaires : 35 h

Vos missions pour ce poste seront : l’entretien des véhicules (plaquettes, vidanges, pneu, embrayage), la vérification du système de freinage, du système de la distribution.

Vous serez amené à effectuer des diagnostics et à rechercher d'éventuelle panne avec l'aide d'ordinateur. Vous avez si vous le souhaitez la possibilité de reprendre l'entreprise.

CAP mécanique et/ou 2 ans d'expérience apprécié

Travailler avec le GE Métiers 24 c'est être au sein de petites entreprises artisanales et familiales. Offres en PERIGORD VERT ➡ Couvreur B7-23 Secteur : Sarliac sur l’Isle

39 heures hebdomadaires, CDI.

Vous êtes expérimenté(e) et/ou qualifié(e) dans ce domaine, vous aimez rénover et assurer la pérennité des bâtiments, travailler en extérieur et en hauteur. Vous viendrez renforcer l’équipe existante en raison d’un accroissement d’activité.

Le salaire varie selon votre expérience en respectant la convention collective. ➡ Poseur de poêle B/22 Secteur : La Chapelle Faucher

39H Hebdomadaires du lundi au vendredi

Nous sommes à la recherche d’un(e) poseur(se) de poêle, cheminées granulés et bois.

Vous aurez comme missions la pose des poêles et de cheminées à granulés ou à bois, des petits travaux de maçonnerie.

Vous effectuerez du travail en hauteur et travaillerez seul ou en équipe.

Les déplacements sont sur tout le département de la Dordogne, des panier repas et indemnités de déplacements sont proposés pour ce poste. Pour postuler 🖊 Rien de plus simple, il vous faudra contacter le Groupement Employeurs 24 par courriel à comm@gemetiers24.fr ✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com