Le groupement d’employeurs 24 se fait le relais pour six offres à pourvoir en Dordogne © Getty - Westend61

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations et relaie aujourd'hui six offres d'emploi dans différents secteurs comme le BTP, les services, l'automobile et la vente. Des offres en PERIGORD BLANC ➡ Plaquiste confirmé H/F B19-23

Secteur : Périgueux

Horaire du lundi au vendredi de 7h00-12h 12h30-14h30

CDI, embauche immédiate possible.

Le GEM est à la recherche d’un plaquiste confirmé, des qualifications et de l’expérience dans le domaine de la pose de placo est demandé. Vous n’aurez pas à faire les bandes après la pose.L’entreprise donne accès à des paniers repas. ➡ coiffeuseH/F titulaire d’un CAP ou d’un BP.

Le salon à une clientèle majoritairement féminine, les coupes varient en fonction des demandes. Dans une atmosphère paisible et bienveillante, la relation et la satisfaction client sont la priorité du chef d’entreprise. ➡ Secrétaire comptable H/F B9/23

Secteur : Coulounieix-Chamiers

35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi.

Remplacement d’un arrêt maladie.

Au sein d’une entreprise adhérente il vous sera demandé le suivi des paiements des organismes, OPCO, les écritures comptables, la déclaration de la TVA mensuelle, le rapprochement bancaire, les encaissements.

Vous travaillerez sur un logiciel spécifique, pour cela une formation en interne vous sera proposée. Le salaire est à définir selon votre expérience. ➡ Carrossier H/F B16-23

Secteur : Périgueux

39h/hebdo du lundi au vendredi

Horaire du lundi au jeudi : 8h-12h /1 4h-18h

Horaire du vendredi : 8h-12h / 14h-17h

Le garage à une équipe dynamique, avec près de 7 salariés. Vous travaillerez en équipe ou bien seul, aucun déplacement en extérieur n’est à prévoir. Votre salaire est défini en fonction de la convention collective et de votre expérience. ➡ Couvreur H/F B23-23

Secteur : Montpon-Ménestérol

CDI 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. Embauche immédiate.

Nous sommes à la recherche, d’une personne expérimentée(e) et/ou qualifié(e) dans ce domaine.

Le salaire varie selon votre expérience en respectant la convention collective. ➡ Apprenti avec mention complémentaire traiteur H/F B18-23

Secteur : Marsac sur l’Isle

Horaire de l’entreprise du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30. ➡ Vendeur H/F en alimentaire B24-23

Secteur : Périgueux/Boulazac

35 heures/hebdo, CDI

Nous cherchons un vendeur ou une vendeuse en alimentaire, vous aurez comme missions :

- accueillir les clients qui viennent acheter des produits

- encaisser les commandes des clients

- s’occuper de la mise en place sur les étaux en étiquetant bien chaque produit et en pensant chaque emplacement

Vous avez le sens du relationnel. Pour postuler 🖊 Rien de plus simple, il vous faudra contacter le Groupement Employeurs 24 par courriel à comm@gemetiers24.fr ✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com