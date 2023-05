Le groupement d'employeurs de la Dordogne a des offres à vous proposer

Différentes offres pour vous sont proposées par le groupement d'employeurs de la Dordogne, de chauffeur de taxi à coiffeur en passant par carrossier et cuisinier, que vous soyez homme ou femme, elles peuvent vous intéresser ! Les offres concernent Périgueux et son agglomération.

Travailler avec le GE Métiers 24 c'est être au sein de petites entreprises artisanales et familiales. Voici le détail des offres pour Périgueux et son agglomération.

Chauffeur(euse) de taxi - CDI - Champcevinel - OE B14-23 et B17-23

Deux offres de chauffeur de taxi vous sont proposées en CDI

Cette entreprise adhérente présente un esprit familial et de bienveillance.

Embauche en raison d’un accroissement important de l’activité.

Une carte mobilité Dordogne est exigée pour ce poste.

Vous embaucherez tous les jours à Champcevinel.

Vos déplacements varient en fonction de l’activité de l’entreprise

C'est un poste à 35 heures

Coiffeur(euse) - Périgueux CDI - OE B15-23

Vous êtes titulaire d'un CAP ou BP, vous avez de l'expérience ? Et si vous rejoignez ce salon situé à Périgueux ? Le poste est à temps plein, en CDI et vous travaillerez du mardi au samedi

La clientèle est majoritairement féminine, les coupes varient en fonction des demandes.

Dans une atmosphère paisible et bienveillante, la relation et la satisfaction client sont la priorité du

chef d’entreprise.

Carrossier/ère - Périgueux - B16-23

A Périgueux, un carrossier se voit offrir un poste sur 39h du lundi au vendredi afin d'intégrer une équipe dynamique, avec près de sept salariés.

Vous travaillerez en équipe ou bien seul, et aucun déplacement en extérieur n’est à prévoir.

Votre salaire est défini en fonction de la convention collective et de votre expérience.

Cuisinier(e) ou traiteur - Marsac sur l'Isle - CDI - B1-23

Vous avez des compétences culinaires ?

Vous êtes réactif(ve), ordonné(e) et méticuleux(euse) ? Et si vous rejoigniez cette équipe tout en travaillant seul à vos fourneaux ?

C'est un 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30.

🖊Une de ces offres vous intéresse ? Envoyez votre CV à : comm@gemetiers24.fr

✒ Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com