Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 propose des emplois en Périgord Blanc

Assistant comptable (H/F)

Un assistant comptable est recherché sur le secteur de Boulazac. Vous devrez, au téléphone : contrôler, valider et saisir les factures fournisseurs, traiter les litiges avec les fournisseurs et les services concernés ainsi qu’être en relation avec les fournisseurs. Au bureau : il vous sera demandé de saisir les écritures de comptabilité générale, contrôler les écritures comptables et réaliser diverses tâches administratives.

Si vous êtes très motivés, n’hésitez pas à envoyer votre CV à comm@gemetiers24.fr ou à c.cazenave@gemetiers24.fr .

Comptable (H/F)

Sur le secteur de Champcevinel, c’est un comptable qui se voit proposer un CDI de 35 heures hebdomadaires. Le Groupement Employeurs Métiers 24 vous propose un CDI de 35 heures hebdomadaires au sein de l’une de nos entreprises adhérentes.

Vos missions seront :

· Enregistrement comptable

· Rapprochement bancaire

· Amortissements, provisions

· Inventaire

· Bilan, compte de résultat

· Enregistrement OD de fin d’exercice

· Clôture de caisse

· Calcul d’activité

· Secrétariat et facturation

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à envoyer votre CV à comm@gemetiers24.fr ou à c.cazenave@gemetiers24.fr .

Boulanger (H/F)

Un CDI de 35 heures par semaine est proposé à un boulanger à Abjat-sur-Bandiat. Vos missions seront de préparer de la pâtisserie, des viennoiseries, ainsi que des pains.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à envoyer votre CV à comm@gemetiers24.fr ou à c.cazenave@gemetiers24.fr .

Plaquiste confirmé (H/F)

Un plaquiste confirmé est recherché à Périgueux pour un CDI de 35 heures hebdomadaires. Une qualification est exigée.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à envoyer votre CV à comm@gemetiers24.fr ou à c.cazenave@gemetiers24.fr .

