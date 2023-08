Le Pôle emploi relaye plusieurs offres d'emploi en Périgord Blanc

En Dordogne Pôle emploi propose un poste d'assistant en Ressources Humaines et Relations Sociales pour renforcer l’équipe RH du SMD3 à Coulounieix-Chamiers et recrute également une vendeuse en prêt-à-porter féminin au magasin MANGO à Trélissac

Assistant(e) Ressources Humaines et Relations Sociales (H/F)

Un assistant en Ressources Humaines et Relations Sociales est actuellement recherché à Coulounieix-Chamiers, pour renforcer l'équipe R.H. du SMD3 constituée de 10 personnes, sur le volet « gestion de droit privé ».

Le SMD3 gère le transfert, le transport et le traitement des déchets ménagers du département et, progressivement, acquiert la compétence « collecte des déchets » sur tous les territoires de la Dordogne. Il s’agit d’un poste en CDI sur 35h hebdomadaires.

Pour plus de détail veuillez consulter le site du pôle emploi à l'offre n° 159SHYZ

Les dossiers de candidature complets (CV et lettre de motivation) doivent être transmis à :

Monsieur le Président du SMD3

La Rampinsolle

24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Ou par Courriel : recrutement@smd3.fr

Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter féminin (H/F)

Un vendeur en prêt-à-porter féminin est demandé au magasin MANGO à Trélissac , là aussi en CDI sur 35h hebdomadaires. Un an d’expérience est demandé. Votre enthousiasme, votre organisation, votre dynamisme ainsi que votre adaptabilité, seront des atouts complémentaires.

Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 159MWJD

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com