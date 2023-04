Le réseau national MAISON & SERVICES organise un Rendez-vous Emploi. En Dordogne, 3 postes sont à pourvoir

Le réseau MAISON & SERVICES organise un Rendez-vous Emploi national. En Dordogne, à Périgueux, ce sont 3 postes qui sont à pourvoir ce jeudi 6 avril 2023

Le réseau MAISON & SERVICES organise un Rendez-vous Emploi national et prévoit le recrutement de plus de 580 nouveaux collaborateurs en CDI et CDD à l’échelle nationale.

Ce jeudi, 6 avril, toutes les entreprises du réseau ouvrent leurs portes aux candidats à l’emploi, de 10h à 15h, avec de belles opportunités à saisir.

En Nouvelle Aquitaine, ce sont près de 64 postes à pourvoir, et en Dordogne, à Périgueux, Bertrand CAVALIÉ, gérant de MAISON ET SERVICES PÉRIGUEUX, envisage le recrutement de 3 nouveaux collaborateurs pour répondre à la demande croissante de prestations de ménage, jardinage et nettoyage.

🖊 Rendez-vous donc après-demain jeudi, de 10h à 15h à MAISON ET SERVICES PÉRIGUEUX, 54 Rue du Président Wilson.

✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com